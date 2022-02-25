Политолог Сосновский предложил Зеленскому создать аналог ставки Гитлера на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одно из решений германского фюрера Адольфа Гитлера, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Об этом рассказал политолог Александр Сосновский.

Так эксперт прокомментировал решение украинского лидера создать ставку верховного главнокомандующего. В соответствующем указе говорится, что это необходимо для обеспечения стратегического руководства ВС страны, а также другими военными формированиями и правоохранительными органами. Документ опубликован на официальном интернет-портале президента.

Председателем ставки верховного главнокомандующего стал сам Зеленский. На должность координатора был определен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Пусть сразу «Вольфшанце» создает. Чего мелочиться? И бандеровцам название понравится», — написал Сосновский в Telegram-канале.

«Вольфшанце» или «Волчье логово» — главная ставка Гитлера и командный комплекс верховного командования Вооруженных сил Германии времен Второй мировой войны. Именно оттуда фюрер руководил наступлением немецких сил на Советский Союз. Командный пункт находился на территории современной Польши — недалеко от города Растенбург.