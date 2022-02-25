Мужская сборная Нидерландов по баскетболу отказалась играть с Россией

Баскетболисты нидерландской сборной не будут проводить матч квалификационного раунда ЧМ-2023 против России.

Федерация баскетбола Нидерландов (DBL) приняла решение отказаться от проведения домашнего матча с Россией, который должен был состояться 27 февраля. Об этом сообщила пресс-служба организации. В DBL отметили, что руководство не могло «поступить иначе».

Представители Российской Федерации Баскетбола (РФБ) пока не комментировали отмену матча квалификации ЧМ-2022. Накануне национальные команды провели игру в Перми. Матч завершился победой российской сборной со счетом 80:69.