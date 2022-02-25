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Минобороны РФ: Лондон начал оправдываться за бездарную трату средств на оснащение ВСУ

/ Обновлено: 25 февраля 2022 17:32
Минобороны РФ: Лондон начал оправдываться за бездарную трату средств на оснащение ВСУ

Резкое заявление британского министра обороны Бена Уоллеса по поводу операции ВС РФ по демилитаризации Украины было попыткой оправдания перед властями за растрату миллионов фунтом

В пятницу Минобороны РФ прокомментировало заявление британского оборонного ведомства по поводу операции России на Украине. Представители ведомства отметили, что британский министр Бен Уоллес продемонстрировал такой же уровень познаний истории, как и в спорном утверждении о победах Лондона в Крымской войне.

«Это попытка оправдания перед избирателями консервативной партии Великобритании за катастрофические провалы украинских силовиков и бездарно потраченные Лондоном сотни миллионов фунтов стерлингов налогоплательщиков на подготовку ВСУ», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Уоллес сообщил журналистам, что Великобритания готова в любой момент и в любой точке мира будет готова «ударить» по интересам России в качестве ответной меры на операцию в Донбассе.

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