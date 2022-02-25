Происходящие события вокруг России и Украины вызвали бурную реакцию у китайцев

Моральный дух России после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик укрепился, а после того, как Москва начала военную спецоперацию по спасению Донбасса, США публично заявили Украине, что не будут за нее воевать.

Об этом на китайской платформе «Гуаньча» пишет журналист Ху Сицзинь, который подчеркивает, что целью российской спецоперации является демилитаризация Украины, поэтому военные действия будут проводится в ограниченном масштабе, а начало большой войны остается маловероятным.

Уверенность в этом основывается на том, что Соединенные Штаты Америки уже несколько раз публично повторили, что не намерены воевать с Россией из-за Украины. Эти заявления говорят о том, что американцы пользовались Украиной, пока могли, но она для них не важна, хотя Киев, поверив обещаниям Вашингтона, до предела накалил отношения с Москвой.

Также автор материала сравнивает Россию с загнанным в угол медведем, так как она не раз высказывала опасения из-за расширения НАТО, а Запад при этом, утверждая, что Североатлантический Альянс является исключительно оборонительной организацией, продолжал расширять военный блок на восток, придвигая свою инфраструктуру и вооружения к самым границам РФ.

Теперь же Москва предприняла ряд шагов, которые можно назвать ответом Западу.

Со временем Россия и Соединенные Штаты Америки смогут найти компромисс и договориться друг с другом, но на это потребуется много времени, отмечает Ху Сицзинь в заключение.

Федеральное агентство новостей /

Посетители портала развернули под этим материалом бурное обсуждение сложившейся ситуации.

Один из пользователей под ником «Я не я» прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что был момент, когда Россия была готова ступить в НАТО. По мнению комментатора, в этом случае западные страны будут наказаны.

В ответ, пользователь под ником «overseascactus» выразил уверенность в том, что это была лишь шутка.

«Для существования НАТО нужен враг. Этот враг — бывший Советский Союз. После распада Советского Союза это должна была стать Россия. И как только Россия присоединится, это означает роспуск НАТО. Это не «западные страны будут наказаны», а торговцы оружием из США, которым необходимо присутствие напряжения», — объяснил overseascactus.

По его словам, еще не родился такой президент США, который смог бы пойти против американского оружия и денег.

Федеральное агентство новостей /

Комментатор под ником «Почему же мы встретились» напомнил, что НАТО все время заявляет, что расширение Альянса на восток происходит ради обеспечения мира. Но когда президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва действует ради сохранения мира, Альянс тут же объявил его врагом.

«Двуличие и двойные стандарты правят на Западе», — подчеркивает этот пользователь.

При этом некто «guan_15810554472315» пишет, что он в данной ситуации на стороне России, так как американцы все время пытаются запугать и подавит Китай. Преследуя эту цель, США вбросили вирус, разыграли тайваньскую карту, проникли к Южно-Китайское море, напомнил комментатор, по словам которого, просто необходимо, чтобы уже хоть кто-то ответил американцам.

«Одним словом, люди должны иметь смелость взять на себя ответственность за нацию и историю. Вы говорили, что Путин старый. Думали, он не осмелится драться. А ведь до пенсии еще два года!», — напоминает пользователь «Обзор комара».

ПолитЭксперт /

С ним согласен и комментатор под ником «Словно море Цайшань 2», который напоминает, что Россия не «вторглась» на Украину, как это несколько месяцев предсказывали США. Российские войска вошли на территорию Донбасса по приглашению глав двух независимых государств – ЛНР и ДНР, чтобы помочь им защититься от украинской армии.

«Путин действительно достоин своего юридического образования и опыта работы в КГБ, что заставляет сгорать от стыда всех этих политиков Запада. Я обращаюсь к украинцам, которые еще готовы бросить вызов Китаю и России, рассчитывая на поддержку США – подумайте дважды!», — подчеркивает «Словно море Цайшань 2».

А пользователь «Чепуха» при этом отмечает, что под руководством США НАТО слабеет, так как сами Соединенные Штаты переживают упадок, а Европейский Союз демонстрирует стремление к военной независимости.

Федеральное агентство новостей /

«Украина давно напрашивается на побои! Это плохая птица, которая не может лететь в стае! В морские глубины уходит газопровод Германии, которая является шедевром дипломатии Украины. Так им и надо!» — пишет при этом «guan_16188086062332».

А пользователь «Кровавые небеса» высказал уверенность в том, что Россия в любом случае не пропадет, так как у нее остаются ближневосточные карты, который при необходимости Москва может разыграть.