Пресс-секретарь президента РФ Песков сожалеет о переносе финала ЛЧ из Петербурга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о переносе финала футбольной Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Днем 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что финальный матч Лиги чемпионов будет проведен в Париже на «Стад-де-Франс». Также УЕФА запретил играть российским клубам домашние матчи на территории России под их эгидой. Дмитрий Песков в беседе с журналистами выразил сожаление в связи с последними новостями из Ньона.

«Жаль, конечно, что принято такое решение. Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие, благоприятные и комфортные условия для проведения этого футбольного мероприятия. Но решение принято, так принято», — цитирует Пескова ТАСС.

Московский «Спартак» узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Паоло Ваноли сразятся с немецким «Лейпцигом» за право сыграть в четвертьфинале второго по значимости турнира Европы.