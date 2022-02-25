Евросоюз согласовал санкции против Путина и Лаврова

Евросоюз согласовал персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источник.

Согласно полученной информации, речь идет о заморозке активов россиян. При этом формальное решение будет принято министрами иностранных дел Евросоюза 25 февраля.

«ЕС на это уже согласился», — процитировал немецкий телеканал источник.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил в эфире France Inter. По его словам, сейчас между Россией и Евросоюзом нет коммуникации.