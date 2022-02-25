Бывшего сотрудника ДПС оштрафовали за взятку в Петербурге

Бывший сотрудник автоинспекции предстал перед судом. Он был признан виновным в получении взятки, но избежал тюремного заключения.

Следователи доказали, что преступление было совершено в апреле 2021 года. Фигурант не постеснялся получить взятку, находясь в служебном кабинете.

Деньги он незаконно заработал за обещанную помощь автотранспортной компании. Сотрудник ДПС выявил неисправный маршрутный автобус. Бизнесмен планировал за деньги избежать дальнейших проблем, включая осмотр остального транспорта. В момент передачи взятки представитель фирмы действовал в рамках проведения оперативного мероприятия. Уволенного силовика приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей.

Недавно в Приморье силовики задержали руководителя региональной Жилинспекции. В отношении него, по неофициальным данным, возбуждено дело о крупном взяточничестве.