Баранец рассказал, что может значить символ Z на бортах российской военной техники

Вся российская военная техника, принимающая участие в спецоперации по защите Донбасса, помечена белыми символами Z. О том, что может означать этот символ, в комментарии RT рассказал обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По словам собеседника RT, у него есть три версии того, что означают белые буквы Z на броне российской техники.

«Например, одна из них: по легенде учений в Белоруссии, «западные» должны были нападать на «восточных», на выдуманную республику Полесье, на которую напал враг. Так вот, для того чтобы не мешать технику, на эти машины, которые наступали с «запада», была нанесена эта буква Z», — сообщил Баранец.

По второй версии, добавил он, символом Z обозначается название группировки. И именно так помечалась техника этой группировки на российско-белорусских военных учениях, чтобы военнослужащие могли отличать «своих» от «чужих».

«Третья версия мне очень нравится, она забавная. Две буквы — ZZ. Я не люблю материться, но переведите её так: «Заколебал Зеленский»», — заключил Баранец.

Global Look Press / MOD Russia

Напомним, спецоперация российских войск по защите Донбасса началась утром 24 февраля после того, как лидеры ЛНР и ДНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Как особо подчеркнули в Минобороны РФ российские военные используют высокоточное оружие для нанесения точечных ударов по объектам военной инфраструктуры, системам ПВО и аэродромам украинских ВС. Мирному населению Украины ничего не угрожает.