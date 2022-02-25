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Премьер Чехии заявил о прекращении выдачи вида на жительство для россиян

Европа и США
Премьер Чехии заявил о прекращении выдачи вида на жительство для россиян

Власти Чехии останавливают выдачу вида на жительство для граждан РФ из-за российской спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала. 

Накануне Прага объявила о том, что прекращает выдавать визы гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев. Фиала также сообщил, что чешский кабмин отзывает разрешение на работу генконсульств РФ в Карловых Варах и Брно. Это значит, что сотрудники дипломатических ведомств должны покинуть страну. 

Генконсульства Чехии в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге временно приостанавливают свою работу. 

24 февраля Россия начала военизированную спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации Украины.  

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