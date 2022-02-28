Российская гильдия риэлторов предсказала исчезновение ипотеки в России

Ипотека в России исчезнет из-за рекордного повышения ключевой ставки Центробанка.Такое заявление сделал вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в интервью URA.RU.

Уточним, что Банк России увеличил ключевую ставку до 20%. Данный показатель является абсолютным максимумом с декабря 2014 года — тогда она достигала 17%.

«В моей картине мира, сегодня мы все говорим ипотеке до свидания. Не очень понятно, прощай ли это. До свидания, однозначно, потому что ясно, при таких параметрах финансовых рынков чем-либо реальным и тем более массовым ипотека являться не будет. Мы это по предыдущим случаям знаем. Тем более, что в этот раз ЦБ ставку крутанул, по сути, до невиданных доселе значений», — прокомментировал он.

Эксперт пояснил, что последствием этого станет резкое падение спроса на жилье. Также он не исключил резкий пересмотр условий по ипотечным договорам.

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Вице-президент гильдии риэлторов обратил внимание на то, что государственная программа по поддержке данной сферы еще требует проработки.

«Не очень понятно, каким способом будут финансироваться эти программы», — сказал Самойлов.

Ранее Центробанк предложил кредитным организациям реструктурировать задолженности своих клиентов, если их финансовое положение изменилось под воздействием новых санкций. Регулятор также позволил банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам.