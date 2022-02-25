Английский «Манчестер Юнайтед» вышел из спонсорского соглашения с компанией «Аэрофлот»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с российской авиакомпанией «Аэрофлот».

«Манчестер Юнайтед» решил прекратить спонсорские отношения с «Аэрофлотом», который стал перевозчиком английского клуба в 2013 году. Об этом сообщил английский журналист Роб Харрис со ссылкой на релиз «красных дьяволов».

Ранее «Манчестер Юнайтед» не стал пользоваться услугами «Аэрофлота» при перелете в Мадрид на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча еврокубкового турнира в столице Испании завершилась со счетом 1:1. Имя нового авиаперевозчика «Манчестер Юнайтед» пока не называлось.