Бизнесмен Пригожин предложил помощь в размещении эвакуированных жителей Донбасса

Предприниматель Евгений Пригожин направил письмо секретарю генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку с предложением оказать помощь эвакуированным жителям Донбасса, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин заявил, что не может оставаться безучастным к ситуации, в которой оказались жители Донецкой и Луганской народных республик. Предприниматель готов оказать им реальную помощь.

«В связи с этим мною приобретены пять индивидуальных жилых домов в пригороде Санкт-Петербурга, готовых для заселения. Прошу Вас оказать содействие в передаче объектов нуждающимся многодетным семьям Донбасса», — приводит фрагмент письма Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Ранее Евгений Пригожин поддержал решение высшего руководства России о начале спецоперации по демилитаризации Украины. В Кремле сделали такой шаг ради защиты жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских властей.