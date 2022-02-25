Путин сообщил о готовности направить в Минск делегацию из РФ для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, членами делегации станут представители Минобороны, МИД, а также администрации Кремля. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывался о своей готовности обсуждать нейтральный статус государства.

«В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Владимир Путин ранее сообщал, что специальная военная операция, которая началась 24 февраля, является вынужденным шагом. Данная мера необходима для демилитаризации Украины и обеспечения безопасности жителям Донбасса.