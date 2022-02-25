Минздрав анонсировал нормализацию эпидобстановки в России после пятой волны пандемии

Министерство здравоохранения России в последние несколько дней фиксирует нормализацию эпидемиологической обстановки в стране. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Виктор Фисенко.

Всего несколько недель назад в России наблюдался серьезный подъем заболеваемости COVID-19. В связи с этим на амбулаторное звено здравоохранения легла беспрецедентная нагрузка. Сейчас же темпы распространения инфекции пошли на спад.

«Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации», — заявил Фисенко на совещании в Совете Федерации о ходе реализации национальных проектов в социальной сфере.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отменил ряд ограничительных мер. Столичные власти разблокировали транспортные карты пожилых горожан и тех, кто имеет хронические заболевания. Требование о переводе 30% сотрудников на удаленку заменили рекомендацией.