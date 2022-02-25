Президент ПБК ЦСКА назвал политическим решение отменить матч с «Баварией» в Евролиге

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал отмену матча 27-го тура регулярного чемпионата между российской командой и «Баварией».

По его словам, команда знала о происходящих в мире событиях, но продолжила тренироваться. Об отмене игры Евролиги стало известно, когда баскетболисты приехали на площадку.

«Для меня это странное и удивительное решение, которое наверняка не имеет отношения к спорту и баскетболу. Понятно, что это решение политическое. Я знаю, что сама «Бавария» была готова играть, но в силу определенных обстоятельств случилось то, что случилось», — сообщил президент ЦСКА, добавив, что команда возвращается домой.

Россия объявила о специальной военной операции в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Министерство обороны РФ подчеркнуло, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и авиация. Мирным жителям ничего не угрожает.