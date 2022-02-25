The Economist: «Газпром» сможет зарабатывать больше денег без «Северного потока — 2»

Британский журнал The Economist опубликовал большую статью, посвященную российскому «Газпрому». Аналитики в Лондоне пришли к выводу, что санкции западных стран бессильны против крупнейшего на европейском рынке поставщика топлива. А те, кто сейчас вводят ограничения, сами же от них вскоре и пострадают, объяснили журналисты.

В качестве примера британцы привели «Северный поток — 2». Сразу после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации проекта. Это, по мнению авторов статьи, «ударило» по российской компании, которая несколько лет потратила на строительство газопровода стоимостью $9,5 млрд.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако в долгосрочной перспективе отказ Европы от трубопровода лишь сыграет России на руку. В подтверждение тому — котировки «Газпрома», которые после заморозки проекта начали не падать, а, наоборот, и в считанные минуты выросли более чем на 5%.

«Как говорит Алекс Комер из банка JPMorgan Chase, в ближайшие годы эта компания ["Газпром" — Прим. ред.] сможет зарабатывать больше денег без "Северного потока — 2", чем с ним, потому что дефицит газа в Европе будет способствовать повышению цен», — констатировали в The Economist.

Угрозы отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT тоже едва ли можно назвать устрашающими, поскольку эта мера вряд ли приведет к полному разрыву отношений между «Газпромом» и европейскими покупателями.

wikipedia.org / swift.com

Напомним, именно с помощью SWIFT российский поставщик топлива получает уведомления о произведенных зарубежными покупателями платежах. Не будет ее — прекратится отгрузка товара. А члены ЕС, по словам британцев, «так или иначе» будут вынуждена закупать российский газ. Сейчас основной объем идет по трубопроводу «Ямал — Европа», еще немного — через украинскую ГТС.

«"Газпром", контрольный пакет акций которого принадлежит российскому государству, хорошо научился отстаивать как кремлевские, так и свои собственные коммерческие интересы. Это в полной мере относится к поставкам газа в Европу. Здесь он зачастую давит так, что хрустят кости», — заключили аналитики.

Но даже если грандиозные планы Европы о переходе на возобновляемые источники энергии и строительстве терминалов СПГ будет реализован, у «Газпрома» тоже останется альтернатива. Например, в лице Китая, который уже сейчас «жадно скупает и потребляет» российское топливо.