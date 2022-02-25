Польская «Зелена-Гура» приостановила свое выступление в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Зелена-Гура» сообщил на своей официальной странице в Twitter, что принял решение приостановить выступление в Единой лиге ВТБ.

Об этом сообщила пресс-служба самого титулованного клуба Польши. В пресс-релизе отметили, что благодарны руководству Единой лиги ВТБ за теплый прием и поддержку на протяжении последних трех сезонов, однако сейчас следует сосредоточиться на делах поважнее, чем баскетбол. Вернется ли польская команда в турнир на следующий сезон или нет пока неизвестно.

Ранее стало известно, что эстонский «Калев» принял решение покинуть Единую лигу ВТБ по политическим причинам. Эстонцы не намерены в следующем сезоне возвращаться в турнир.