«Никаких ударов по жилым кварталам»: Минобороны РФ о военной спецоперации на Украине

Министерство обороны России выступило с обращением к украинским гражданам. В сообщении прозвучало обещание не наносить ракетных и иных ударов по жилым кварталам Киева.

Помимо этого, Минобороны заявило, что граждане Украины используются в качестве «живого щита», который «националистическое руководство» страны применяет для защиты на пути к достижению своих целей.

Напомним, что сейчас на Украине проходит военная спецоперация, направленная на демилитаризацию и денацификацию государства. О ее начале президент России Владимир Путин объявил ранним утром минувшего четверга. Глава государства также подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.