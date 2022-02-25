Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Политолог Алексей Живов дал оценку Зеленскому как президенту Украины

Политика
Политолог Алексей Живов дал оценку Зеленскому как президенту Украины

Алексей Живов прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского во время спецоперации России в Донбассе. Политолог считает, что украинский лидер должен был быть готов к такой ситуации.

Зеленский обратился к украинскому народу и сообщил, что Украина осталась «один на один» со своей бедой, западные страны не планируют оказывать помощь. Украинский лидер понадеялся на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Живов напомнил, что многие эксперты предупреждали, что страны НАТО не будут «впрягаться» за Украину. Большинство государств ограничились несерьезными санкциями по отношению к России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Поэтому это серьезный стратегический просчет Зеленского как президента. Он раз за разом показывает, что как руководитель государства он просто никакой. Единственное, что у него хорошо получалось на протяжении этих лет, — это вести военную риторику и вводить не имеющие аналогов в мире санкции против своих политических оппонентов», — заявил Живов.

При этом политолог отметил, что не поддерживает переговоры с нынешней властью Украины. По его мнению, Зеленский превратил Украину в несостоявшееся государство и России с ним не о чем разговаривать.

#донбасс #политолог #зеленский #живов