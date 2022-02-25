Политолог Алексей Живов дал оценку Зеленскому как президенту Украины

Алексей Живов прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского во время спецоперации России в Донбассе. Политолог считает, что украинский лидер должен был быть готов к такой ситуации.

Зеленский обратился к украинскому народу и сообщил, что Украина осталась «один на один» со своей бедой, западные страны не планируют оказывать помощь. Украинский лидер понадеялся на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Живов напомнил, что многие эксперты предупреждали, что страны НАТО не будут «впрягаться» за Украину. Большинство государств ограничились несерьезными санкциями по отношению к России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Поэтому это серьезный стратегический просчет Зеленского как президента. Он раз за разом показывает, что как руководитель государства он просто никакой. Единственное, что у него хорошо получалось на протяжении этих лет, — это вести военную риторику и вводить не имеющие аналогов в мире санкции против своих политических оппонентов», — заявил Живов.

При этом политолог отметил, что не поддерживает переговоры с нынешней властью Украины. По его мнению, Зеленский превратил Украину в несостоявшееся государство и России с ним не о чем разговаривать.