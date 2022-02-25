Путин распорядился индексировать выплаты военным пенсионерам на 8,6%

Размер ежемесячных выплат военным пенсионерам в среднем увеличится на 2,8 тысячи рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ предусматривает индексацию пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. Размер средней выплаты военным пенсионерам в России составит 33,3 тысячи рублей, говорится на сайте правовой информации.

Государство в этом году направит на соответствующие нужды 63 миллиарда рублей. Действие указа затронет примерно 2,6 миллиона человек. Первые повышенные пенсии российские граждане смогут получить уже в марте с учетом надбавки за январь и февраль.