Власти Новосибирской области планируют продолжить подготовку к проведению МЧМ-2023

Новосибирск продолжит готовиться к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое заявление сделал глава региона Андрей Травников в ходе заседания регионального организационного комитета.

Он объяснил, что власти намерены соблюсти все сроки, которые были установлены для подготовки к мероприятию.

«Сроки, которые утверждены планом подготовки и графиками, строительство и приведение в порядок всех объектов, решение оргвопросов — все остается в силе», — объяснил губернатор.

nso.ru / Правительство Новосибирской области

Травников добавил, что хоть сроки оказались довольно сжатые, все основные проблемы по ледовой арене, где и будут проходить соревнования, уже решены, а значит власти успеют подготовится к чемпионату в срок — по предварительным данным, уже в сентябре этого года город будет готов принять спортсменов и гостей для проведения МЧМ-2023.

Напомним, что само мероприятие запланировано на период с 26 декабря по 6 января 2023 года. Игры пройдут в Новосибирске и Омске. Ориентировочно за чемпионский титул будут бороться десять команд. Для проведения МЧМ-2023 в бюджете региона было заложено 300 млн рублей.