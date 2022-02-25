Ветеран ополчения Ибрагимов поблагодарил Путина за оказание помощи ЛНР и ДНР

Ополчение Донбасса благодарно России за признание независимости ЛНР и ДНР и оказание поддержки республикам, заявил ветеран «Русской весны» с позывным Сталкер (Александр Ибрагимов).

Спецкор ФАН Александр Сладков пообщался в Донецке с Ибрагимовым, который в минувшем году демобилизовался из ополчения и вернулся в Москву, однако в связи с обострением ситуации в Донбассе решил вернуться. Ветеран-доброволец заявил, что благодарен России и ее президенту Владимиру Путину за признание ЛДНР.

«Я очень благодарен Владимиру Владимировичу Путину — нашему главнокомандующему за то, что он оказал помощь молодой республике», — заявил он.

Ибрагимов убежден, что армии республик Донбасса продолжат продвижение вперед. По его словам, у ЛНР и ДНР все будет хорошо.