Клиенты пяти российских банков не смогут воспользоваться Apple Pay и Google Pay

Карты пяти российских банков, попавших под западные санкции, перестанут поддерживать услугу платежей посредством Apple Pay и Google Pay, сообщил Центробанк РФ.

Под ограничения попали ВТБ, ПСБ, а также «Совкомбанк», «Открытие» и «Новикомбанк». В то же время Клиенты этих финансовых организаций смогут использовать обычную оплату при помощи карт без ограничений. Речь идет как о контактном, так и о бесконтактном способе.

Западные страны решили ввести рестрикции в отношении РФ, после того как президент Владимир Путин подписал документ о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее он объявил о начале специальной военной операции на Украине, назвав это вынужденным шагом, поскольку необходимо защитить население Донбасса от геноцида.