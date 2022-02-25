Российского дипломата избили во дворе многоэтажки в Вильнюсе

Сотрудника российской дипломатической миссии избили в столице Литвы Вильнюсе, сообщает в пятницу местное издание lrytas.

Все произошло на территории двора многоквартирного дома рядом со зданием посольства. На дипломата, который оказался третьим секретарем дипведомства России, напал мужчина 1964 года рождения. Разнять дерущихся удалось проходившим мимо стражам порядка, которые задержали подозреваемого.

Дипломат от помощи медиков отказался. Факт нападение подтвердил пресс-секретарь российского посольства, однако не стал раскрывать детали. Он уточнил, что полиция Вильнюса начала досудебное расследование. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.