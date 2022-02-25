Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского принести российскому лидеру Владимиру Путину публичные извинения пока не стало поздно.

По словам Кадырова, пока еще действующий президент Украины Владимир Зеленский должен успеть извиниться, а то может стать слишком поздно.

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока еще действующему президенту Украины… пока он не стал бывшим. Позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», — призвал Кадыров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой.