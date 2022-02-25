Сергей Лавров на примере Ирландии и Бельгии объяснил журналисту NBC позицию России по Украине

Никто не собирается оккупировать территорию Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом NBC.

Для объяснения позиции России по Украине Лавров привел в качестве примера Ирландию и Бельгию. Дипломат убежден, что мировое сообщество негативно отнеслось бы к запрету английского и французского в этих государствах. Однако культурные, языковые и религиозные права миллионов жителей Украины не воспринимаются, добавил глава внешнеполитического ведомства.

«Вот вы мне скажите – если бы в Ирландии вдруг запретили английский язык, как бы к этому отнеслась Великобритания? Или в Бельгии запретили бы французский язык? Я сомневаюсь, что такая законодательная инициатива продержалась бы больше нескольких часов. Но на Западе все воспринимается исключительно через призму своих эгоистических интересов. То есть когда вас в чем-то ущемляют, вы тут же начинаете поднимать шум. Но когда языковые, культурные, религиозные права миллионов населения Украины, вы акцентируете не права человека, а "демократический" характер того режима, который этим занимается», — осадил Лавров собеседника после вопроса о спецоперации в Донбассе.

В завершение комментария глава МИД посоветовал журналисту послушать обращение президента России Владимира Путина и напомнил, что целью военной операции были денацификация и демилитаризация.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры. Глава государства готов обсудить с коллегой нейтральный статус подконтрольной ему страны.