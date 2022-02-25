Поставщики телевизионных услуг Эстонии прекратили трансляцию пяти российских каналов

Эстонские поставщики телевизионных услуг прекратили трансляцию пяти российских каналов на территории страны по решению департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Ведомство, выступающее в Эстонии в качестве надзорного органа в сфере телекоммуникаций, приняло решение ввести запрет на трансляцию нескольких российских телеканалов, а также одного белорусского.

«Все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны с пятницы остановить трансляцию следующих телеканалов: «РТР Планета», «НТВ Мир», «НТВ Мир Балтия», «Беларусь 24», «Россия 24» и TV Centre International по причине передачи ими запрещенной информации», — цитирует главу департамента Каура Каяка РИА Новости.

По его словам, ведомство работало над этим вопросом несколько недель. Каяк заявил, что власти Эстонии внимательно наблюдали за деятельностью телеканалов, но решение о запрете было принято после событий на Украине и в Донбассе.