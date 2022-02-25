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Поставщики телевизионных услуг Эстонии прекратили трансляцию пяти российских каналов

Общество
Поставщики телевизионных услуг Эстонии прекратили трансляцию пяти российских каналов

Эстонские поставщики телевизионных услуг прекратили трансляцию пяти российских каналов на территории страны по решению департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Ведомство, выступающее в Эстонии в качестве надзорного органа в сфере телекоммуникаций, приняло решение ввести запрет на трансляцию нескольких российских телеканалов, а также одного белорусского.

«Все поставщики телевизионных услуг в Эстонии должны с пятницы остановить трансляцию следующих телеканалов: «РТР Планета», «НТВ Мир», «НТВ Мир Балтия», «Беларусь 24», «Россия 24» и TV Centre International по причине передачи ими запрещенной информации», — цитирует главу департамента Каура Каяка РИА Новости.

По его словам, ведомство работало над этим вопросом несколько недель. Каяк заявил, что власти Эстонии внимательно наблюдали за деятельностью телеканалов, но решение о запрете было принято после событий на Украине и в Донбассе.

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