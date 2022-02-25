Житель Кургана стал фигурантом дела об экстремизме за призывы к расправе над прокурорами

Правоохранители возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму в отношении жителя Кургана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемый опубликовал в одной из социальных сетей угрозы расправы и высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников прокуратуры.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет»). В настоящее время стражи порядка проводят с фигурантом следственные действия для установления обстоятельств преступления и сбора доказательной базы.