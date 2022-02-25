«Почта России» не будет отправлять на Украину денежные переводы, поступившие после 21 февраля

«Почта России» временно перестала принимать денежные переводы на Украину из-за обострения ситуации в стране. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отправленные на Украину после 21 февраля переводы будут возвращены адресанту. Доставка писем и посылок за рубеж также может осуществляться с некоторыми задержками.

«Неполученные денежные переводы в Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России" на основании чека и паспорта. Международные переводы во все другие страны "Почта России" принимает в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Военная спецоперация ранее началась на Украине после обстрела ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин отметил, что эти действия являются вынужденной мерой.