Зеленский предложил Путину начать переговоры на фоне событий на Украине

Президент России Владимир Путин должен согласиться сесть за стол с киевской стороной. С таким призывом выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства вновь выступил с обращением к нации. Его речь транслировалась Офисом президента Украины. Зеленский перешел на русский язык, заявив, что хочет еще раз обратиться к Владимиру Путину.

«Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — заявил украинский глава.

Владимир Зеленский недавно заявил, что готов к диалогу с Москвой. По его словам, он согласен обсуждать нейтральный статус Украины.