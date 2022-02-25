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Зеленский предложил Путину начать переговоры на фоне событий на Украине

Политика
Зеленский предложил Путину начать переговоры на фоне событий на Украине

Президент России Владимир Путин должен согласиться сесть за стол с киевской стороной. С таким призывом выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства вновь выступил с обращением к нации. Его речь транслировалась Офисом президента Украины. Зеленский перешел на русский язык, заявив, что хочет еще раз обратиться к Владимиру Путину.

«Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — заявил украинский глава.

Владимир Зеленский недавно заявил, что готов к диалогу с Москвой. По его словам, он согласен обсуждать нейтральный статус Украины.

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