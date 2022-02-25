Более 150 кораблей находятся в портах Азовского моря из-за ограничения судоходства

Около 153 кораблей ждут возможности выйти в Азовское море. Сейчас они находятся в портах, заявили в пресс-службе Росморречфлота.

Черноморские порты функционируют в штатном режиме. Согласно указу Минобороны России, с 24 февраля с 04:00 приостановлено судоходство в Азовском море до особого распоряжения, отмечает ТАСС. Судна ожидают выхода в открытую акваторию на северо-западе от Керченского пролива и в Таганрогском заливе.

«По состоянию на 08:30 по Москве 25.02.2022 в установленном районе ожидания в Таганрогском заливе находилось 12 судов. Ожидали входа в Азовское море из Керченского пролива 44 судна. В морских портах Азовского моря находится 153 судна. Черноморские порты РФ функционируют в штатном режиме», — сообщили в Росморречфлоте.

Когда корабли смогут выйти в открытое море, пока не сообщается. Росморречфлот следит за сложившейся в акватории Азовского моря ситуацией.