Порядка 256 детей из Донбасса прибыли на поезде в Тулу

Первый поезд с жителями Луганской и Донецкой народных республик прибыл в Тулу. Волонтеры подарили беженцам подарки, а медики измерили у них температуру.

Большую часть прибывших в Тулу беженцев составляют женщины и дети. Теперь их отвезут на автобусах в пункты временного размещения. Ситуация находится под контролем спасателей и волонтеров.

По словам начальника ГУ МЧС России по Тульской области Алексея Павлова, в Тулу прибыл 501 беженец из Донбасса. Среди них насчитывается 256 детей.

Готовность принять жителей ЛНР и ДНР выразили десятки субъектов и городов РФ. Так, волонтеры Подмосковья уже встретили второй поезд с беженцами из Донбасса.