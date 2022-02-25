Лавров напомнил журналисту CNN о необходимости придерживаться манер на пресс-конференциях

Пресс-конференция Главы МИД РФ Сергея Лаврова не прошла без эксцессов. Американский корреспондент CNN подключился к мероприятию из Киева и вынудил министра напомнить ему о хороших манерах своим хамским поведением.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по поводу ситуации на Украине с участием иностранных СМИ. Встреча не прошла без инцидентов. В тот момент, когда вопрос министру должны были задавать представитель китайской газеты, вмешался журналист CNN Мэттью Чэнс. Тот заявил, что подключился к конференции из Киева и находится под бомбардировкой, поэтому имеет право быстро задать вопрос Лаврову.

«Он сейчас работает на Украине, его заразили невежливостью», — отметил министр.

Даже после этого Чэнс не прекратил перебивать китайского коллегу. После этого министр заметил, что вероятно нахождение на Украине и стало причиной того, что Чэнс утратил манеры.

Следует отметить, что за несколько часов до конференции источники Минобороны РФ опровергли сообщения украинских журналистов о ракетном ударе российских войск, которому якобы подвергли Киев.