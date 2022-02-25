Немецкий «Лейпциг» стал соперником московского «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы

Стал известен соперник московского «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

Жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы завершилась в швейцарском Ньоне. Соперником московского «Спартака» стал немецкий клуб «РБ Лейпциг», который возглавляет бывший тренер столичного клуба Доменико Тедеско.

Домашний матч плей-офф Лиги Европы красно-белые по решению УЕФА проведут на нейтральном поле. Встреча состоится 17 марта. Ответный матч пройдет за неделю до первой игры в Германии. Действующим победителем Лиги Европы является испанский «Вильярреал».