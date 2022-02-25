CNN узнал о перемещении Зеленского в бункер на фоне приближения войск ВС России к Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время находится в бункере, сообщают журналисты телеканала CNN.

Глава государства был вывезен в убежище из-за приближения российских войск к Киеву, говорится в материале.

Как стало известно ранее, премьер-министр Италии Марио Драги не смог дозвониться до Зеленского. Политики договаривались, что проведут телефонный разговор утром 25 февраля.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Перед этим руководство ДНР и ЛНР обратилось к Москве с просьбой о помощи.