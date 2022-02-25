Прокуратура обнаружила нарушения в содержании Охтинского порохового завода в Петербурге

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга выявила ряд нарушений в содержании Охтинского порохового завода, расположенного на улице Коммуны. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки на водонапорной башне и котельной были зафиксированы загрязнения, а также отслоения окрасочного слоя и повреждения штукатурки.

По данному факту правоохранители вынесли представление на имя генерального директора предприятия за ненадлежащее содержание объекта культурного наследия. Правообладателю комплекса построек поручили устранить все нарушения в определенный срок.