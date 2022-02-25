Стыковые матчи с участием сборной России по футболу будут перенесены на нейтральное поле

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что мужская сборная России будет вынуждена провести стыковые матчи в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2022 в Катар на нейтральном поле.

Данное решение со стороны УЕФА аргументировано нестабильной обстановкой на территории Украины. Команда Валерия Карпина в конце марта в полуфинале сыграет против команды Польши. В другой паре встретятся Чехия — Швеция.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Две лучшие футбольные команды Европы сыграют 28 мая на «Стад-де-Франс».