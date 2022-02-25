Президентом Украины является Владимир Зеленский. Его в Кремле воспринимают именно так, заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле Зеленского президентом Украины.
«Да, конечно. Зеленский — это президент Украины», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее представитель Кремля обозначил позицию Москвы к заявлениям Зеленского о готовности Киева к переговорам по нейтральному статусу Украины. Такие слова в Кремле сочли за положительный сигнал, добавил Песков.
Владимир Зеленский сообщил о готовности к контактам с российскими властями во время обращения к согражданам.