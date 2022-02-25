Песков назвал отмену полетов на юге России вынужденной мерой

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что отмена полетов на юге России является вынужденной мерой.

Необходимость этого решения связана с тем, что Россия должна обеспечивать безопасность пассажиров в связи с обострением ситуации на Украине, отметил Песков. Проблемы с выездом туристов будет урегулированы Минтрансом.

«Такие вынужденные меры по отмене полетов как раз и связаны прежде всего с соображениями безопасности, а возникающие на этом фоне проблемы это те проблемы, которые урегулируются нашими транспортниками», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине, которая призвана способствовать демилитаризации и денацификации этого государства.