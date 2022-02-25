Сенатор Ковитиди: прорыв водной блокады Крыма предотвратит убийство заповедника Аскания-Нова

Преимущества от начала работы Северо-Крымского канала (СКК) перечислила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Политик отметила, что в Республике Крым созданы дублирующие резервные системы, которые могут обеспечить прием днепровской воды. Ожидается, что это обеспечит развитие рыбного хозяйства, орошаемого земледелия, тепличных хозяйств и рисоводства.

«Начало работы канала очень важно, поскольку не только решит проблему экологии севера Крыма, Сиваша, но и предотвратит заболачивание Херсонщины и убийство заповедника Аскания-Нова», — приводит слова Ковитиди РИА Новости.

По мнению сенатора, действия украинских властей, которые перекрыли канал, тяжело отразились на экологии региона. Киев нанес ущерб не только российскому Крыму, но и другим причерноморским странам, подчеркнула Ковитиди.