Глава крымского парламента Константинов рассказал о сроках поставки воды на полуостров

Крымчане начнут получать воду из Северо-Крымского канала. С таким заявлением выступил глава регионального парламента Владимир Константинов.

«Уже сегодня вода начинает поступать. Сегодня это должно произойти. С утра идут организационные мероприятия. Выехали все специалисты», — сказал он.

Уточним, что данный канал был перекрыт по распоряжению правительства Украины в 2014 году. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, после начала водной блокады Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде.

Правоохранители считают, что ряд неустановленных лиц, которые находятся на Украине, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова путем водной блокады.

Также ранее власти полуострова неоднократно направили в украинские государственные органы судебные иски по факту признании экономического ущерба.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий», а также призвал украинских военных сложить оружие и разойтись по домам.