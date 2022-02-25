Экс-глава ЕК Проди: Европе дорого обойдутся антироссийские санкции

Последствия от ограничений в отношении России причинят асимметричный вред всей Европе, заявил в беседе с газетой Corriere della Sera экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.

Бывший премьер-министр Италии заметил, что РФ неизбежно столкнется с санкциями, но эффект от них зеркально отразится на ЕС.

«Их воздействие будет полностью асимметричным. Они дорого обойдутся Европе, в частности Италии и Германии. Они обойдутся гораздо дешевле Соединенным Штатам, которые так на них настаивают, но не имеют таких же торговых отношений с Россией, как у нас», — пояснил Проди.

Он также не поддержал идею властей ФРГ приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, в текущих условиях роста цен на энергоресурсы такой канал следует держать открытым.

Новые ограничения начали вводиться после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации по демилитаризации Украины и защите населения Донбасса от геноцида. Президент РФ Владимир Путин назвал эти шаги вынужденными.