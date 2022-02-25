Mash: российской разведке приказали не допустить бегства Турчинова с Украины до суда

Российским разведчикам на Украине было поручено не допустить бегства из страны политического и государственного деятеля Александра Турчинова, его ожидает суд за военные преступления в Донбассе.

Издание Mash со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ передало, что российским разведчикам было поручено не допустить бегства с Украины Александра Турчинова. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту участия Турчинова в военных преступлениях против жителей Донбасса.

Источники в ведомстве сообщают, что его собираются показательно судить за военные преступления и развязывание войны на востоке страны.