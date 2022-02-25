Журналисты Daily Express назвали вероятных союзников России при конфликте с НАТО

Сразу девять государств могут встать на сторону России и поддержать ее военной мощью в случае конфликта с НАТО. Такое заявление сделал британский журналист Лиам Дойл.

Сложившаяся в мире геополитическая ситуация явно продемонстрировала насколько ухудшились отношения между Россией и Западом. Из-за этого все больше людей опасаются глобального военного конфликта при участии РФ и НАТО.

Дойла объяснил, что Москва сама по себе является грозным противником, однако же в случае противостояния Западу придется иметь дело еще и с ее союзниками — например, странами ОДКБ (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном).

пресс-служба Минобороны РФ /

Всего, согласно подсчетам журналиста, таких государств девять. Туда вошел Китай, который имеет не только мощную армию, но и вовлечен в конфликт интересов с США и Южной Кореей. КНР и РФ часто оказывали друг другу поддержку на международной арене, а это значит, что и в случае военного конфликта можно будет ожидать подобный союз.

Также Россию, со слов Дойла, может поддержать Индия — несмотря на хорошие отношения с западными странами, она недавно заключила с РФ сразу несколько крупных военных контрактов. Закрывают список Иран и Саудовская Аравия.