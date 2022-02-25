Меркель заявила, что события на Украине являются глубоким переломным моментом

Ситуация, в которой оказалась Украина, является глубоким переломным моментом в европейской истории со времен холодной войны. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в комментарии агентству DPA.

Меркель призналась, что с глубокой озабоченностью следит за развитием событий в Восточной Европе. Она также выразила солидарность с Украиной и полную поддержку действий Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что ЛНР и ДНР обратились к Москве с просьбой о помощи на фоне обострения ситуации в Донбассе. Затем в регионе началась специальная военная операция. В Кремле подчеркивали, что Россия не будет оккупировать Украину, и гражданскому населению ничего не угрожает.