Премьер-министр Италии Драги признался, что не может дозвониться до Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не вышел на связь. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.

Политик рассказал, что у них была договоренность совершить телефонный разговор. Однако украинский лидер не вышел на связь.

«Сегодня утром он нашел меня, и мы договорились провести телефонный разговор в 9:30 (11:30 по московскому времени. — Прим. ред.), но разговор оказалось невозможно провести, Зеленский был более недоступен», — объяснил Драги

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, Москве не оставили другого выбора, поскольку была создана угроза безопасности России.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам. В нем политик подтвердил готовность провести переговоры с Россией.