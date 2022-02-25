«Спартак» узнал потенциальных соперников по 1/8 финала ЛЕ

Определились все возможные соперники московского «Спартака» по матчам плей-офф Лиги Европы.

Итальянская «Аталанта», немецкий «Лейпциг», португальский «Порту» и «Брага», шотландский «Рейнджерс» испанские «Севилья», «Барселона»,а также «Бетис» стали потенциальными соперниками «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка игр этой стадии турнира пройдет 25 февраля.

Согласно решению исполкома УЕФА, «Спартак» проведет домашний матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном поле. Действующим победителем турнира является испанский «Вильярреал».