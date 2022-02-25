Исполком УЕФА обязал РФ и Украину проводить домашние матчи на нейтральной территории

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение запретить национальным командам России и Украины проводить матчи на домашних стадионах под эгидой организации.

По решению членов исполнительного комитета УЕФА, все игры будут проводиться на нейтральной территории. Это связано с происходящими событиями в Донбассе. Организация также официально перенесла матчи Лиги чемпионатом из Санкт-Петербурга. Информация об этом указана на официальном сайте.

Россия начала спецоперацию по спасению Донбасса 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что у страны не было иного выбора. Минобороны РФ подчеркнуло, что не наносит ударов по мирному населению.