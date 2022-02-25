Пушилин предрек выход сил ЛДНР к границам Донецкой и Луганской областей через считанные дни

Силы ЛНР и ДНР скоро выйдут на границы Луганской и Донецкой областей. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Недавно президент России Владимир Путин заявил о специальной военной операции в Донбассе. Так глава государства ответил на призыв Луганской и Донецкой народных республик оказать помощь.

Пушилин рассказал, что силы республик Донбасса через считанные дни дойдут до границ Луганской и Донецкой областей.

Ранее Денис Пушилин заявил, что ситуация вокруг Донбасса начинает меняться. По его словам, некоторые украинские военные сдаются, поскольку понимают бесперспективность сопротивления.