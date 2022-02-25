Глава МИД ЛНР Дейнего рассчитывает на стабилизацию ситуации в Донбассе с помощью России

Украина усилила массированные обстрелы после признания Россией независимости республик Донбасса. Об этом заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

Глава МИД России Сергей Лавров принял в Москве Дейнего и первого замминистра иностранных дел ДНР Сергея Пересаду. Представитель ЛНР отметил, что рассчитывает на стабилизацию ситуации в Донбассе с помощью спецоперации РФ.

«Я надеюсь, что это решение в значительной степени приближает дату, когда эти обстрелы прекратятся», — говорится в выступлении Дейнего.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе. глава государства назвал это решение вынужденной мерой.